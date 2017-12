En ‘Las chicas del cable’ habrá un asesinato (o eso creemos)

Este 25 de diciembre Netflix estrena la segunda temporada de Las chicas del cable, una serie de mujeres que sigue evolucionando y que, en esta nueva entrega irá desentrañando algunas de las tramas que nos engancharon.

Un triángulo amoroso, violencia de género, feminismo, tríos…mucha revolución para lo encorsetados que nos parecían los años 20.

“Hay suspense, más problemas, aunque había muchos, pero creo que hay cosas muy interesantes en esta temporada”, explica David Pinillos, uno de los directores, “hay mucho más thriller y los personajes están sometidos a acontecimientos que les hacen buscarse la vida, les saca de su espacio de confort”.

Aunque, no nos engañemos, al final todo se resume en que es una serie de sentimientos, “de amor, de miedo, de superación y eso es universal”, asegura Maggie Civantos.

Un paseo por el rodaje

Cuando estaban en pleno rodaje, un grupo de periodistas nos fuimos para allá para poder ver de cerca cómo se cocinaba una serie que ha ganado tantos adeptos.

Como observador casual uno se fija en los detalles.

Concha Velasco está vestida como una gran dama de la época y por eso choca más verla en un rincón poniéndose al día con el móvil como cualquier millennial.

Blanca Suárez está guapísima, como siempre, pero lleva puestas unas zapatillas rosas de estar por casa (total no van a hacer planos generales).

Sobre un altillo hay una cabina de teléfonos… está claro que avanzamos en el tiempo…

Ah, y ahí sentado está Ernesto Alterio, nuevo en esta segunda temporada aunque integrado como si ya hubiera estado en la primera.

Y, qué curioso, Yon González y Ángela Cremonte no cruzan ni la mirada… no vaya a ser que los periodistas empiecen a interesarse más por su vida personal que por la profesional (acababa de saltar la noticia de su romance el día previo).

Empieza la escena y…¡ohhh!... descubrimos que están investigando un asesinato y hay detenciones pero como no queremos crear spoilers, mejor no damos nombres. Eso sí, nos permite ver a Antonio Velázquez, uno de los nuevos fichajes.

Nos bastó una sola escena para confirmar que lo de más thriller va en serio.

Una historia de mujeres dirigida por hombres

Aunque las grandes protagonistas de la serie son las cuatro mujeres que crean lazos fuertes entre ellas, lo cierto es que detrás de todo eso hay muchos hombres, empezando por los directores que son todos masculinos.

“A mí me encantaría que varios capítulos los hiciera alguna mujer, estoy a favor”, asegura David Pinillos. “Tienen otra sensibilidad”, asegura Nadia de Santiago.

Y ahí está Maggie Civantos para poner la nota discordante y asegura que “un hombre puede entender a una mujer y viceversa. Yo he trabajado con mujeres que no están para nada al servicio de la mujer”, asegura aunque obviamente, sin dar nombres, “me parecería fantástico que entrase una mujer porque es necesario que haya más directoras y guionistas pero de ahí a que un director no pueda entender a las chicas del cable, no”.

Vimos cómo su personaje, Ángeles, sufrió malos tratos y eso todavía colea. “Tiene que superar el miedo al que ha estado sujeta toda su vida. Tiene que desprenderse de eso y ser otro tipo de mujer”, afirma Civantos, “se va a ver un personaje más fuerte”.

Y es que su personaje refleja una situación que todavía sigue siendo muy actual. “Ojalá la historia de Ángeles ayude a hacer más fuerte a muchas mujeres que necesitan valorarse y afrontar este problema que es muy complejo y solucionable a través de la educación”, desea.

También hay mucho de liberación sexual en esta serie. Ana Polvorosa y Ana Fernández protagonizan una historia sexual que comparten con un tercero.

“Se trata desde un punto de vista muy bonito, libertad sexual pero sin definir nada, sin poner etiquetas a nada”, explica Polvorosa, “simplemente son tres personajes que se dejan llevar y se empiezan a encontrar en sus caminos y disfrutan de estar juntos, sin más”.

Conquistando el mundo

Gracias a Netflix y su nueva apuesta por consumir series, a partir del día de Navidad podremos ver los nuevos 8 episodios de la serie.

“La gente quiere administrarse el tiempo como quiere pero lo de sentarse un lunes a ver el capítulo se ha quedado obsoleto. La gente siempre va corriendo”, explica Nadia de Santiago.

Ese estreno global hace que se las reconozca en muchos otros lugares al margen de España y el feedback lo reciben con “más followers en Instagram”, asegura Civantos.

Veremos esta nueva entrega y, además disfrutaremos de su banda sonora que no estuvo exenta de polémica en su primera temporada. “La música moderniza la serie cuando se vuelve más clásica. Ha gustado mucho y ha gustado muy poco, hemos recibido de todo”, asegura Pinillos.