Así es como Becky G descubrió que era sexi

Mayores ya no sólo es el vídeo con el que Becky G ha superado a Taylor Swift con Look what you made me do en visitas, ni siquiera el que nos ha demostrado la buena química que hay entre ella y Bad Bunny.

Tampoco es sólo el vídeo en el que hace un cameo Caspert Smart, el ex de Jennifer Lopez, o el vídeo que ha ayudado a la norteamericana a descubrir que explotar sus raíces latinas y mantener su idioma le puede dar muchas alegrías.

Mayores es también el vídeo que ha dejado claro que Becky G es pura sensualidad. Algo de lo que ella empezó a ser consciente gracias a su chico, el jugador de fútbol, Sebastian Lletget.

“El me ayudó a descubrir que soy sexy. Siempre lo tuve en mi´, pero los chicos con los que he estado en relaciones pasadas me han hecho sentir… no quiero decir que yo sentía que no era suficiente para ellos, pero así me pareció de algún modo. Siempre pensaba, ‘tengo que levantarme antes de que él lo haga y maquillarme, o al menos peinarme’ o ‘viene de sorpresa, déjame cambiarme la ropa’”, explicó a E!News.

“Sebastian es tan amoroso, compasivo, me acepta y me quiere, es todo lo que habría podido pedir”, asegura.

👫 Una publicación compartida de Sebastian Lletget (@theylovedaboy) el Jul 31, 2017 at 6:25 PDT

Comenzaron su relación el año pasado y está claro que atraviesen por un buen momento. “Es realmente maravilloso porque la verdad es que tener un compañero de vida es diferente a solo tener un romance. Eso pasa mucho en esta industria, he tenido un par, es divertido, pero no hay profundidad ahí. Cuando tienes a alguien que es tu mejor amigo, tu familia, tu amante, tu compa, todo en uno, dices, ‘wow’. No tienes que pensarlo mucho, no toma mucho esfuerzo, ¿me entiendes? Ese apoyo se siente muy hermoso”.