¿Aún no conoces a ARCE, el rapero que escucha Sergio Ramos para entrenar?

Millones de reproducciones en Youtube lo avalan como un artista de rap consagrado en España. No es casualidad, sus canciones han sabido conquistar a los amantes de este género. ARCE ha sabido plasmar la rabia en sus letras desde que era un adolescente.

Puede que su nombre aún no te suene de nada si no controlas de rap, pero este joven de gallego de 27 años va a dar mucho que hablar en 2018. Y no, su nombre artístico no tiene nada que ver con el animal, sino con su apellido: Pablo Arce.

Como pequeño adelanto de lo que veremos el año que viene de él, este lunes ARCE ha estrenado nuevo tema: Win Win. Pero no lo ha hecho solo, el artista ha contado con Patón, XXL Irione y Dakillah (tres raperos argentinos muy conocidos).

Win Win es una canción que habla de igualar las condiciones y las oportunidades artísticas, independientemente de los recursos y las condiciones que tenga una persona. No es casualidad que hable de esto, pues el proyecto nació de la inspiración que tuvo ARCE tras ver La Cava y San Cayetano, dos de los barrios de Buenos Aires más marginales. De hecho el videoclip está rodado allí con la ayuda de los propios vecinos del barrio.

De hecho, parte de la recaudación que se consiga con Win Win será donada al barrio de La Cava con la intención de promover el arte.

Para muchos será la primera vez que escuchen hablar de ARCE, pero el gallego lleva en el panorama musical desde que contaba 17 años cuando grabó Polvo de Ángel. Es más, algunas de sus canciones como Lucifer, Carpe Diem o Luzbel suman millones de reproducciones en Youtube. Y es que ARCE es Perro Viejo en esto del rap, alias por el que también se le conoce.

El artista ha cautivado hasta los oídos de las caras más conocidas de nuestro país. El mismo Sergio Ramos le dedicó un gol la temporada pasada, tras que se conocieran en un partido. Es más, el futbolista se pone sus canciones para entrenar ¡y no nos extraña! ARCE tiene algo que engancha. Si no lo crees, ¡escúchalo!