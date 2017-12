Triunfa al mostrar lo que ocurre al echar Coca-Cola al depósito del coche

El canal de YouTube TechRax ha realizado un experimento con el que está arrasando en internet al lograr más de dos millones de reproducciones del vídeo en menos de cinco días.

En las imágenes se ve cómo una persona vacía una botella de Coca-Cola en el depósito de un coche BMW.

Lo que sucede es lo previsible: el vehículo circula durante unos instantes. Luego comienza a emitir unos sonidos y extraños y finalmente se apaga. Aunque el youtuber intenta arrancarlo, es inútil. El coche no funciona.

El hombre lleva después el BMW al taller, que le cobra 1.502 dólares por arreglarlo. La web especializada Diario Motor explica que la Coca-Cola no es inflamable, y la mezcla de aire y el líquido no se encenderá en el interior del motor. Con un poco de mala suerte, los cilindros se inundarán de mezcla, que no se podrá comprimir, y se partirá alguna biela. Con suerte, el motor se calará y no habrá daños demasiado graves.

TechRax es una cuenta de YouTube especializada en la destrucción de tecnología mediante experimentos extraños. Por ejemplo, en algunos de sus vídeos más exitosos se ve cómo un iPhone acaba destruido por un taladro o una motosierra.