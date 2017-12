Estos son los 30 mejores discos de 2017

Si hay algo que no cambia año tras año es la costumbre de hacer balance cuando llegan estas fechas y ahora que no paramos de echar la vista atrás da gusto darse cuenta que en lo musical no podemos hablar de sequía.

Aunque parece que los singles le han robado el protagonismo a los álbumes, afortunadamente aun mantenemos esa costumbre de esperar el lanzamiento de un conjunto de canciones que reflejan el momento que están viviendo los artistas que más nos gustan.

Hemos tenido debutantes que nos han impactado con sus primeros trabajos. Cambios de rumbo de carreras que pensábamos ya totalmente dirigidas. Hemos tenido nuevos capítulos en la trayectoria de artistas que es imposible no tener en el radar. Y en defintiva, hemos disfrutado de la música.

Varios redactores y DJs de LOS40 han votado para seleccionar cuáles han sido los mejores del año y aunque los gustos son muy dispares, hay algunos inevitables en los que todos coinciden. Aquí tienes los 30 mejores discos de este 2017 y si todavía no los has escuchado, todavía estás a tiempo.