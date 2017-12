El novio de Becky G tiene algo en común con David Beckham

Parece que, a pesar de que diga lo contrario en su canción, a Becky G no le gustan tan mayores. La cantante de una de las canciones de la temporada lleva saliendo casi dos años con Sebastian Lletget. Y no, no tiene muchos más años que ella.

Se trata de un futbolista de 25 años con el que la artista estadounidense lleva saliendo desde 2016. De hecho, Sebastian está muy orgulloso de su novia y no duda en compartir publicaciones en Instagram con ella. Es más, gracias a él, Becky se dio cuenta de lo sexy que es.

Al igual que la artista, Lletget es hijo de padres latinos. Por sus venas corre sangre argentina. Su maestría con el balón lo ha llevado a jugar con uno de los mejores equipos de fútbol de Estados Unidos: Los Ángeles Galaxy.

Te suena el nombre del equipo, ¿verdad? Se trata del mismo donde jugó David Beckham. Es más, en la misma posición: centrocampista.

👁👁 Una publicación compartida de Sebastian Lletget (@theylovedaboy) el Jul 3, 2016 at 2:39 PDT

La primera pista de su relación con la cantante, la dieron en abril de 2016 cuando el futbolista subió una foto a su Instagram de ella luciendo una camiseta Los Ángeles Galaxy con su número, el 17. Desde entonces son inseparables. Incluso acuden juntos a las alfombras rojas. ¿La última? La de los Grammy.

New signing @iambeckyg Una publicación compartida de Sebastian Lletget (@theylovedaboy) el Abr 19, 2016 at 9:14 PDT

En LOS40 recopilamos ocho fotos de Sebastian Lletget para que lo conozcas mejor. ¡También porque sus fotos con Becky G nos han enamorado!