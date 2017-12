Consejos para la madre de Justin Bieber

1- Olvídate de las visitas sin previo aviso: no es que te vayas a encontrar una manda de lobos carnívoros en la casa pero hombre, por lo menos llama con media horita.

2- No critiques la limpieza de la casa: eso de pasar el dedo por el polvo está muy feo... ¡Córtate!

3- No abras la nevera para comprobar lo que no quieres: seguramente esté vacía y no haya los guisos que esperas así que, manos quietas.

4- No des consejos que no te han pedido: si tu pobre nuera no te pide consejo ahórratelo, anda.

5- No le digas a tu nuera lo de: ''lo que más me gusta de mi hijo es'': mejor calla y también ahórrate los detalles de su infancia que puedan ser bochornosos.