Taylor Swift luce un cuerpo irreconocible en su nuevo vídeo

Si algo nos ha demostrado Taylor Swift este año es que sabe generar expectación con un videoclip. No solo lo hizo con Look What You Made Me Do, también con Ready For It. Todos los fans miran segundo a segundo, toma a toma, los vídeos de Tay, buscando cualquier tipo de guiño hacia alguno de sus ex.

Ahora, la artista que más discos ha vendido este año se encuentra grabando su nuevo vídeo. ¿Y cuál es la canción que ha escogido para ello? Nada más y nada menos que la colaboración que tiene con Ed Sheeran y Future: End Game.

En las fotos que han sacado del rodaje del vídeo, aparece Swift junto Future. Pero eso no es lo que nos ha llamado la atención, ¡para nada! Lo más comentado de las fotos han sido los enormes implantes de pecho falsos que luce. ¿Alguna nueva indirecta en forma de disfraz?

"She and Future kicked it on a luxury superyacht Tuesday night in Miami to shoot her "End Game" video" pic.twitter.com/757UQkE9Pn — ptswifty13 (@ptswifty13) 20 de diciembre de 2017

Esta escena de End Game ha sido grabada en un yate de lujo en la costa de Miami, como informa el medio estadounidense TMZ. Todo apunta a qué será la parte en la que aparece el rapero.

Aunque la artista aún no haya anunciado la fecha de lanzamiento de este nuevo vídeo, yo no quitaría la vista de sus redes sociales ya que posiblemente lo anuncie a lo largo de esta semana. ¿Qué mejor regalo para estas navidades que un nuevo vídeo de Swift?