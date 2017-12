Maico: “Resucitaríamos a Antonio Vega para cantar con él”

Apenas queda una semana para poner punto y final a un 2017 en el que la música latina ha sido la gran protagonista, sin quitarle méritos a Ed Sheeran. Pero también hemos descubierto caras nuevas, sonidos nacionales que podrían haber salido de cualquier estudio de Londres si no supiésemos realmente de dónde vienen.

Eso es lo que pensé la primera vez que escuché a Maico, un grupo mallorquín cuyo vocalista, Miguel, canta en inglés como si acabase de salir del mismo Camden Town. Pero él no está solo, le acompañan Nito (guitarra), Joan (teclado), Emilio (bajo) y Ángel (batería).

Los cinco vestidos de negro, no así su actitud, se presentaron en nuestros estudios de Gran Vía 32 cargados con sus instrumentos para poder interpretar un par de canciones de Emotional Tourist, su primer disco: ‘How We Dream’, el tema que llevamos tarareando desde marzo y el segundo single, ‘Rainbow’.

De primeras, se presentaron como “gente sana”, ninguno bebe ni fuma y hasta hay un par de veganos en el grupo. Argumento que usan para definirse como el paradigma de “anti rockstar” en todas las entrevistas. Aunque, siendo sinceros, lo de concluir con un estilo determinado tampoco es lo suyo… iréis descubriendo el porqué.

Después de ello, comenzamos a charlar. Me interesaba hacer con ellos balance de este 2017 y, ya que ellos invitan a soñar con sus canciones, saber qué quieren próximamente: “A corto plazo, nos gustaría subir un escalón más en nuestra trayectoria y poder dedicarnos a esto profesionalmente, algo muy complicado siendo de Mallorca y además cantando en inglés. Tenemos sueños muchos más grandes, pero esa es nuestra primera meta porque nos encanta la música”.

La canción How We dream ha formado parte de la identidad sonora de BBVA para 2017. El nuevo lema del banco es "Creando Oportunidades", lema que han llevado a la práctica dando todo el apoyo a un grupo novel como MAICO, abriendoles la oportunidad a triunfar.

Se antojaba imperativo hablar con ellos sobre el tema del idioma, interpretar temas en español habría sido lo lógico, ir a lo seguro, pero ellos decidieron pasar a lo anglosajón por las circunstancias: “Miguel cantó unos cuantos ensayos en español pero no nos encajó”, comenta Nito.

“Nuestra música parecía hecha para estar en inglés…la voz de Miguel está hecha para cantar en inglés”

Sin embargo, sí escuchan música en castellano y admiran a grupos nacionales como Vetusta Morla y Miss Caffeína con los que les gustaría colaborar. Aunque puestos a soñar, Nito revela que a su compañero Miguel le gustaría cantar con el fallecido Antonio Vega, ante lo cual Miguel se desmarcó respondiendo: “Son palabras mayores. Gente intocable”.

Recuerdan con cariño la gira LOS40 Summer Live, reconocen que fue una experiencia que no esperaban afrontar tan pronto en la que notaron que How We Dream había calado en el público. “Desde luego cuando estábamos en el estudio no nos esperábamos todo lo que nos ha pasado. En menos de un año hemos visto una evolución muy importante a pesar de llevar 2 años juntos”, dice Joan.

Es una banda en la que cada uno es completamente distinto al otro. Tienen gustos tan eclécticos como lo es su disco y hasta les cuesta ponerse de acuerdo al elegir tres canciones que definan su 2017.

De hecho, los cinco definen su primer álbum como una antología porque es muy heterogéneo. Un disco en el que el grueso de las canciones las compuso Miguel hace años y recogieron lo que les gustaba a todos. “Al final, nos gusta la música. Si suena algo que nos pone los pelos de punta, qué más da”.

Si bien es cierto, este eclecticismo les ha llevado a lidiar con algunos conflictos y poco a poco van encaminando su música hacia un estilo más concreto. “Hemos decidido llevar Maico hacia un camino más electrónico. Va a seguir siendo variado, pero queremos tirar hacia temas más movidos. Queremos un directo más potente”, afirma Miguel.

Se presenta ante ellos un 2018 con mucho trabajo y metas por cumplir. Le piden al 2018 tocar en festivales importantes “Tocar todo lo que podamos”, dicen. Quieren crecer aún más, son conscientes de que esto no ha hecho más que empezar pero tienen mucho que dar.

Miguel, muy seguro de lo que tienen por delante, concluye: “Queremos ofrecer nuestros mejores temas y regalar nuestras mejores ideas. Que lo que toquemos, sea bueno. Nuestro reto es ser nosotros mismos al margen de que tengamos 3 personas o 33 mil”.

Profesionalizarse parece mucho más fácil si se lleva con humildad y se ama tanto la música como lo hace Maico. No puedo augurarles más de buenos resultados en su carrera.

TOP 3 CANCIONES 2017 DE MAICO

The Weeknd y Daft Punk - I Feel It Coming

Charlie Puth - Attention

Imagine Dragons - Believer

TOP DISCOS

Foster The People - Sacred Hearts Club