Liam Payne y Rita Ora cantarán el tema principal de 'Cincuenta Sombras Liberadas'

Ya es oficial, Liam Payne y Rita Ora cogen el relevo de Zayn Malik y Taylor Swift a la hora de cantar la nueva banda sonora de Cincuenta Sombras de Grey.

El ex One Direction y la cantante de Body On Me son los encargados de cantar el tema principal de Cincuenta Sombras Liberadas. ¡Y no nos puede gustar más esta decisión!Los artistas han anunciado este bombazo a través de sus cuentas de Instagram.

#FiftyShadesFreed Una publicación compartida de Rita Ora (@ritaora) el Dic 20, 2017 at 12:10 PST

Ambos han subido la misma foto, donde lucen muy elegantes: él con un traje muy british de cuadros y ella con un precioso vestido rosa palo. ¿De título? El hashtag oficial de la peli: #FiftyShadesFreed.

Para crear mayor expectación sobre el tema, también han subido un vídeo donde anuncian el lanzamiento del tema para enero. Estamos seguros de que se tratará de un nuevo hit como Love Me Like You Do de Ellie Goulding o I Don’t Wanna Live Forever de Swift y Zayn (las canciones oficiales de las dos primeras películas de la saga).

No nos extraña que Rita Ora sea una de las voces del nuevo tema de la saga, pues lleva siendo Mia Grey, la hermana de Christian desde Cincuenta sombras más oscuras.

Para ver la película habrá que esperar un poquito más, concretamente hasta el 9 de febrero. Todo apunta a que volverá a ser, un año más, la opción de las parejas para ir al cine en San Valentín.