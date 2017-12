Este es el control de drogas del que todo Twitter está hablando

Quién le iba a decir al protagonista de este vídeo que acabaría convirtiéndose en uno de los virales del momento. Todo gracias a un control aleatorio de drogas de la Guardia Civil. ¿La diferencia? Que justo lo han parado cuando se encontraban grabando la típica campaña de información de los peligros de ir drogado al volante.

Ya os podéis imaginar el final del vídeo. Os lo adelantamos si queréis: ha dado positivo. Pero lo más comentado en redes han sido sus reacciones. Y es que, para empezar, el conductor ha tenido que dar su permiso para ser grabado. De hecho, el joven reconoce que este tipo de controles “me parecen muy bien”.

Eso sí, intenta esquivar el momento de hacerse el test: “Quizás no sea el momento por la mañana porque tengo que hacer cosas y es por la noche cuando se cometen más excesos”.

A pesar de ello, el protagonista se muestra seguro en todo momento y aclara que “no voy a dar seguro” porque cuando bebe nunca coge el coche. Es más, también da valiosas lecciones ante la cámara: “Hay cosas como el cannabis que la gente consume a diario y se piensa que puede hacer cosas”.

Pero no solo controla de botánica, también de economía: “Las drogas también cuestan dinero y eso la gente no lo ve, luego se quejan de la multa, pero no ven lo otro”. Tras todas estas declaraciones, llega el momento de la verdad y el guardia le da el resultado: “Pues mira, das positivo en cocaína”.

¿Y qué contesta él? “Hace un montón, más de una semana”. No hay duda de que este joven se ha convertido en uno de los virales del momento. Es más, hasta él mismo se ha dado cuenta, diciéndole al periodista: “Ya tenéis reportaje”.