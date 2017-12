'La Voz 5' ya tiene ganadora: Alba Gil

La Voz ya tiene nuevo ganador: Alba Gil. Con 25 años, esta joven de Cádiz se ha alzado con la victoria del programa interpretando una canción que va muy acorde con las fechas en las que nos encontramos: Have Yourself a Merry Little Christmas.

¿Y qué ha ganado? Nada más y nada menos que un contrato discográfico con Universal Music. ¡Nada mal!

Alba, que pertenecía al equipo de Manuel Carrasco, tuvo que enfrentarse a Pedro Hernández, del equipo de Juanes; a Gabriele Dellolio, del equipo de Pablo López; y a Samuel Cuenda, del equipo de Malú.

Tras que Pablo y Samuel fueran eliminados, Alba y Gabriele se convirtieron en los dos finalistas del programa, hasta que la gaditana salió elegida ganadora.

Alba no solo interpretó el villacinco anglosajón que conquistó al público, también interpretó Desde la azotea con Niña Pastori y Amor Planetario junto a su coach, Carrasco. Dos de los momentos más emotivos de la noche.

Pero los finalistas del programa no fueron los únicos que cantaron en el escenario. ¡Ni mucho menos! La final contó con varios artistas invitados de la talla de Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Morat, Antonio Orozco, Niña Pastori o la británica del momento, Dua Lipa.

Ahora Alba pertenece al selecto grupo de ganadores de La Voz, sumándose a Rafa Blas, David Burrul, Antonio José e Irene Caruncho. Habrá que esperar unos meses para poder escuchar algún tema suyo.