Melanie Martínez responde a las acusaciones de acoso con una canción

Hace menos de un mes la artista Melanie Martínez era acusada de acoso sexual por su ex mejor amiga Tomothy Heller. La joven afirmaba en Twitter que la artista de Pacify Her la había agredido sexualmente.

“Nunca dije que sí. Dije que no repetidamente. Pero ella utilizó su poder sobre mí y me rompió”, escribía Heller en la redo social, además de una descripción más detallada de lo que ocurrió aquella noche.

When I wrote this story about my assault, I initially wasn’t going to make the abuser. But I think it’s important for you all to know this is about Melanie Martinez pic.twitter.com/4PQ5oNI2s9 — Timothy Heller (@timethyheller) 4 de diciembre de 2017

Melanie no dudó en desmentir la historia a través de Twitter, alegando que “ella nunca dijo que no a lo que elegimos hacer”. Además, la cantante intentó ponerse en contacto con su ex amiga para aclarar las cosas, aunque sin éxito.

Sabiendo que no había utilizado las mejores palabras para defenderse, pues no decir “no” no significa tener el consentimiento de alguien, Melanie rectificó en Twitter: “Entiendo lo difícil que es entender mi versión de la historia, teniendo en cuenta que nadie con corazón pondría en duda a una persona que habla sobre este tema”.

Además, ha agradecido a sus fans que “se tomaran el tiempo para investigar en la línea de tiempo las fotos de Instagram y poder cuestionar la historia” que cuenta Heller y que “revela que sus declaraciones son falsas”.

Ahora Martínez ha grabado una nueva canción en respuesta a las acusaciones de Heller. Se llama Piggyback y habla sobre cómo se está destruyendo su carrera debido a este escándalo.

“Now you’re trying to kill my name for some fame. What is this . Tried to help you do your shit .Encouraged you to work on it . Was a good friend and you used that to your advantage.”

“Ahora tratas de matar mi reputación por algo de fama. ¿Qué haces? Intenté ayudarte con tu mierda. Te incité a que trabajases en ello. Fui una buena amiga y tú lo usaste para tu beneficio”.