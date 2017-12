Maluma y Alan Walker, entre los protagonistas de la lista de Navidad

La Navidad no solo le ha sonreído a Ed Sheeran y Beyoncé, líderes de la lista —por segunda semana consecutiva— con Perfect. A otros artistas les ha ido maravillosamente esta semana.

Uno de ellos es el colombiano Maluma. Partía como candidato con Corazón, su colaboración con el brasileño Nego do Borel, y no solo logró incluirlo en la lista sino que se convirtió en la entrada más fuerte de la semana: directamente al #33.

Superaba así a otras novedades en lista como el dúo francés Ofenbach (cuyo Katchi debutó en el #36) y Rag‘n’Bone Man, que entró al #38 con Grace (we all try).

También hay que felicitar al DJ noruego Alan Walker, que se postulaba con artista de un solo éxito pero que nos está sorprendiendo gratamente con All falls down, tema en el que colabora Noah Cyrus, hermanísima de Miley. Tras un salto de ocho posiciones se ha situado en el #27 y es la subida más importante de la semana.

En el vídeo que encabeza esta noticia puedes ver todos los movimientos destacados de la semana, presentados, cómo no, por Tony Aguilar.