El espíritu navideño de Miley Cyrus suena a boy band de los 90

No, la familia de Mariah Carey no es la más navideña de Hollywood. Miley Cyrus le ha quitado el puesto. No ha sido cosa de un solo día, la artista de Malibu lleva años siendo una fan incondicional de estas fiestas, pero ha sido este 25 de diciembre cuando se ha coronado, junto a su familia, como la más freak de estas fiestas. ¡Y no nos puede gustar más!

No han sido sus fotos navideñas, junto a toda su familia, las que nos han conquistado - que también -, sino la divertida coreografía que se ha marcado con sus hermanas y su madre.

Para ello no han elegido el villancico que ha sacado Noah Cyrus esta Navidad. Miley, Noah, Brandi y la matriarca del clan, Tish, han optado por algo más clásico: Merry Christmas, Happy Holidays de NSYNC. Decimos clásico porque el año que viene ya cumple 20 años.

En el sillón, Billy Ray Cyrus, tapado con una manta como cualquier otro mortal, contempla el espectáculo que las chicas de su familia han montado en un momento. Una estampa navideña de lo más entrañable que no ha quedado solo en familia. De hecho el vídeo en Instagram cuenta con más de medio millón de reproducciones.

Con el comentario de “El árbol no es el único que se ha iluminado este año”, la publicación cuenta con un centenar de comentarios alagando la coreografía. Seguro que el año que viene más de uno imita este baile.