Las mejores formas de escapar de la programación navideña en TV

Si estás hart@ de ver las mismas películas repetidas en TV cada Navidad. Si tampoco te interesan los programas con villancicos, la cabalgata de Reyes, los mismos cantantes de siempre con sus temas de siempre y tienes aún menos ganas de comerte las uvas con los presentadores as always...

¡Tenemos la solución!

Hemos hecho una selección de series, programas y películas que te harán pasar unas fiestas muy diferentes:

Series antinavideñas

Dark (Netflix)

La desaparición de dos niños en el pueblo alemán de Winden abre abismos que trastocan nuestro concepto del tiempo. La cuestión no es quién ha secuestrado a los niños, sino cuándo.

The Crown (2ª temporada en Netflix)

Las series históricas entran bien en cualquier época del año. Y si no te acaba de convencer la Navidad, la Reina Isabel II de Reino Unido te trasladará a otro tiempo totalmente distinto.



Nacido para matar (Movistar Series Xtra)

Thriller psicológico que tiene como protagonista a un adolescente de 16 años aparentemente normal que esconde a un psicópata en potencia con un inesperado y frío impulso para matar.

Manhunt: unabomber (Netflix)

Si eres más de documentales sobre crímenes, este es el que está pegando fuerte: sin apenas pistas y con el público cada vez más alarmado, el FBI llama a un nuevo tipo de especialista en perfiles criminales para identificar a Unabomber.

Jean-Claude Van Johnson (Amazon)

Protagonizada por Jean-Claude Van Damme que interpreta a “Jean-Claude Van Johnson” un reconocido maestro de artes marciales y un auténtico fenómeno en el mundo del cine que, además bajo el nombre de “Johnson” trabaja de manera encubierta como unos de los mercenarios más peligrosos del mundo

Orange is the new black (4ª temporada en Netflix)

Las presas más famosas de Netflix también te pueden hacer pasar un buen rato encerrándote en su cárcel por su cuarta entrega.



Las chicas del cable (2ª temporada en Netflix)

Las chicas del cable también han vuelto con un nuevo secreto que te desafía a hacer un maratón con el que no salir de casa hasta el 7 de enero.



Películas antinavideñas

Perfectos desconocidos

La nueva apuesta de Álex de la Iglesia está arrasando en taquilla y, después de verla, sales con la sonrisa aún puesta y cualquier pena olvidada.

Jumanji: bienvenidos a la jungla

Este remake podrás ir a verlo con la familia y demostrar que aún se pueden hacer cosas diferentes cada Navidad.

Star wars: los últimos Jedi

Lo mismo ocurre con la nueva entrega de la saga cinéfila más conocida. Con este estreno podrás zambullirte en los personajes e historias mundialmente conocidas pero sin sabor navideño.

Suburbicon

Dirigida por George Clooney (Buenas noches, y buena suerte, Los idus de marzo) y con guión de los hermanos Coen, esta dramedia protagonizada por Matt Damon (Marte), Julianne Moore (Las horas) y Óscar Isaac (Ex Machina) está ambientada en los años 50, donde se darán mezcla la vida familiar y un misterio criminal.

Programas que trascienden la Navidad

Siempre puedes buscar también en la web de las cadenas y recuperar programas que han impactado durante el año:

Atresplayer

Este año se estrenó por fin 'Cazadores de trolls', un programa que costó hacerlo por la dificultad de dar con los trolls que amargaban la vida de sus víctimas. Finalmente salió a la luz y el resultado fue muy aplaudido.

'Salvados' también es uno de esos programas atemporales que siempre viene bien recordar o recuperar si te has perdido alguno.

Mitele

Cuatro estrenó 'Héroes, más allá del deber' y las redes se inundaron de comentarios emotivos hacia sus protagonistas: bomberos, médicos, policías... muestran cómo es su día a día, desde lo más duro a lo más gratificante.

RTVE.es

'Hotel Romántico' fue una de esas apuestas que hacen más "bonita" a la televisión. El dating, presentador por Roberto Leal, emparejaba a solteros maduros que viajaban hasta Suiza para contar sus historias con el paisaje más bucólico que podían imaginar. El resultado es un regalo directo al corazón.

Movistar+

Desde luego, 'Radio Gaga' ha sido uno de los estrenos del año: con Quique Peinado y Manuel Burque al frente de su furgoneta, han recorrido España en busca de las narraciones más singulares que ha contado nuestra televisión en este 2017.

También los monólogos y entrevistas de 'Late Motiv' son siempre bienvenidos, sea el momento que sea.