Las razones por las que la felicitación de Navidad de Kim Kardashian nos ha decepcionado

Al final, no hubo traca final. Kim Kardashian nos ha decepcionado y no ha puesto la guinda al pastel que llevaba semanas cocinando en las redes sociales.

La mayor del clan Kardashian estuvo hasta el día de Navidad subiendo extractos de una sesión de fotos navideña en los que jugaba con una supuesta sorpresa final que llegaría el día 25, Navidad.

Sin embargo, los usuarios de Twitter han visto sus deseos desvanecerse al comprobar que llegado el tan deseado día, la americana ha subido una foto de familia bastante corriente.

Ni siquiera derrocha el 'glamour' Kardashian

Acostumbrados a las hermanas más famosas de la televisión americana, la felicitación navideña debería haber sido bastante más ostentosa.

Las Kardashian derrochan glamour y lujo en todas sus apariciones y, a veces, hacen gala de una ostentosidad que en nuestro país es símbolo de mal gusto, pero ellas son como son.

Así pues, la foto que todos esperábamos era algo acorde a ese lujo (a veces hortera) al que nos tienen acostumbrados y no, todo ha sido demasiado light.

Tras 25 días de cebos podría haber hecho su particular discurso de Navidad

Otra de las críticas que se respiran en Twitter tiene que ver con los cebos que ha ido lanzando diariamente.

El disgusto ha sido mayúsculo cuando no se ha visto el vídeo que muchos esperaban. Y es que en una sociedad en la que ya no solo el rey da su particular discurso navideño (Manuela Carmena, Cristina Cifuentes, Susana Díaz), todos esperábamos algo parecido.

De hecho, Kim sería la candidata perfecta para dar un discurso de esas características porque tiene gancho con el público y una pose ante la cámara que ya la quisieran algunos.

De todos modos, las Kardashian pueden remendar su error con la felicitación de 2018. Superarse no será difícil.