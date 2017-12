Alexis Ren, el golpe promocional de Final Fantasy XV

La saga Final Fantasy cuenta con una amplia legión de seguidores que muy pronto recibirá en sus smartphones una nueva entrega llamada Final Fantasy XV A New Empire.

Y para hacerlo llegar a la mayor cantidad de público posible, la empresa ha optado por contratar a Alexis Ren para realizar uno de los mejores golpes promocionales que hemos visto en 2017.

La modelo e influencer cuenta con casi 12 millones de seguidores en su perfil oficial de Instagram y Alexis Ren ha lucido sus mejores galas como cosplayer para conquistar a los jugadores de Final Fantasy.

"Will you fight by my side?" ("¿Lucharás a mi lado?") pregunta Ren en la dramatización de juego de Final Fantasy XV que en apenas unas horas ha superado el millón de visualizaciones.

No nos extraña nada después de ver algunas de la publicaciones que la joven realiza en sus perfiles oficiales y que animarán a muchos a luchar de su lado.