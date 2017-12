Madison Beer o cómo ser la ahijada musical de Justin Bieber da sus frutos

Si una de tus covers musicales llega a los oídos de Justin Bieber, hay muchas posibilidades de que tu carrera como cantante se despegue. Sino que se lo pregunten a Madison Beer.

Esta neoyorquina de 18 años vio cómo su vida cambiaba por completo tras que el artista canadiense quedara asombrado con su voz. Por aquel entonces tenía 13 años y su versión de At Last de Etta James llegó a millones de personas tras que el artista de Sorry la compartiese en Twitter.

Fue tal el revuelo que causó en aquel momento que la discográfica Island Records aprovechó para ficharla- sí, la misma que Justin Bieber-, lanzando sencillos y colaboraciones.

Su primer single fue Melodies en 2013, ¿y con quién contó para el videoclip? Nada más y nada menos que con Justin Bieber. Y es que el canadiense la apadrinó musicalmente.

Ahora, cinco años después, Beer ha sacado varios sencillos y dos colaboraciones que no han ido mal. Con una voz impresionante, que lo mismo llega a las tesituras más altas que juega con los graves de la escala, es perfecta para el sonido pop.

Durante estos años, Madison ha colaborado con ídolos adolescentes como Cody Simpson o el el grupo Jack&Jack, con cuyo integrante Jack Gilinsky tenía una relación. De hecho, muchos veían la pareja formada por Madison y Gilinsky como los herederos naturales de Justin y Selena. No solo por estar formada por dos artistas jóvenes y guapos, sino por el parecido físico que tenían con ellos.

Pero Madison no solo ha cantado pop, junto al dúo de DJ’S Mako, lanzó hace un par de años el tema I Won’t Let You Walk Away. Un tema que pasó desapercibido para muchos pero que no suena nada mal.

Este verano, Madison lanzó un nuevo single, Dead. Un tema mucho más adulto, donde demuestra que ya no es la niña que descubrió Bieber hace cinco años.

No es el único tema que ha lanzado este año. ¡Ni mucho menos! El pasado noviembre, la cantante lanzó Say It To My Face. Al igual que en su tema anterior, Beer quiere alejarse de su lado más infantil. De hecho, en el videoclip aparece rodeada de un grupo de chicos en ropa interior, mientras la rodean y le regalan flores.

Una auténtica influencer

Desde que Bieber la descubrió, Madison ha visto como sus seguidores en redes se multiplicaban por millones. De ser la hija de una acaudalada familia neoyorquina (su padre se dedica a construir casas de lujo) a ser toda una celebridad en las redes.

christmas 🎄 Una publicación compartida de madison beer (@madisonbeer) el Dic 25, 2017 at 2:49 PST

Su cuenta de Instagram cuenta con más de diez millones de seguidores. Siendo muy activa en la red, Beer tiene devoción por las selfies. ¡Y es que su cuenta está llena de ellas!

Además, en Estados Unidos es toda una celebridad entre los adolescentes. ¡Y no nos extraña! Parece que Madison tiene una prometedora carrera por delante y solo el tiempo nos lo confirmará.