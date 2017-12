2017, el año que Bieber se tomó Despacito

Desde que en 2010 conquistara el trono mundial de la música adolescente, Justin Bieber siempre ha estado en la primera fila de la actualidad ya fuera con su música o con sus polémicas.

2017 no ha sido diferente de los anteriores pero en este año que estamos a punto de despedir, el solista canadiense se lo ha tomado con más calma que nunca.

Despacito fue, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en esta temporada. Y aunque después demostrara en repetidas ocasiones que no controla la letra de su remix del hit de Luis Fonsi y Daddy Yankee, buena parte del éxito de ambos se debe al empujón que Justin Bieber le dió a la canción, sobre todo en el mercado americano.

Hay que recordar que Justin tuvo que cancelar los últimos conciertos de su Purpose World Tour por recomendación de sus médicos que le exigían descanso.

Y el intérprete se lo tomó al pie de la letra con la excepción de puntuales colaboraciones que, como era de esperar, también conquistaron las listas de todo el mundo.

Pasó con Despacito, y también con su colaboración con David Guetta, 2U, con DJ Khaled junto a Quavo, Chance the Rapper y Lil Wayne en I'm the one, o con Bloodpop en Friends.

La inconfundible voz de Justin Bieber ha sonado en todas las emisoras del planeta en 2017 pese a no contar con un álbum de estudio propio.

¿Cambiará eso en 2018?