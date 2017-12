Las mejores rebajas para los Reyes Magos

Cada vez ocurre antes. Si te esperas unos meses a partir de la salida de un título, probarás en tus carnes el privilegio de pagar una novedad a precio de “Platinum”.

En estas navidades de 2017 lo estamos viendo mucho. Echa un vistazo porque te puedes hacer con algunos de los mejores juegos del año a precio de broma.

Paseando por Fnac me encontré este pedazo de shooter a 24 euros y me costó creerlo. Al principio pensé que sería sobre-stock que la cadena quería quitarse de encima, pero luego saqué el móvil y busqué en Amazon sólo para comprobar que el “full-price” ya era historia y que podemos comprar uno de los mejores shooters del año a precio de ganga.

Si no habéis probado Wolfenstein 2, ahora no tenéis excusa. Matar nazis y engendros mecánicos en PS4 PRO y Xbox One X con el motor de DOOM exprimido al máximo es uno de los mayores placeres que puedes darte esta navidad.

Star Wars Battlefront 2

Aunque "sólo" ha bajado a 38,90 (fnac) – 40 (amazon), es toda una revelación que en plena campaña de franquicia y con una peli en el cine pegando fuerte en taquilla, tengamos una rebaja de 20-30 euros sobre el precio de lanzamiento; sabiendo que el juego acaba de llegar a las tiendas.