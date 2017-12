En Navidad no nos cansamos de las historias bonitas y Taylor Swift tiene una

¿Por qué hemos tardado dos años en conocer el bonito gesto de Taylor Swift tuvo con una de sus fans? No lo sabemos, pero lo que está claro es que por mucho que sus ‘haters’ aumenten, Taylor Swift da motivos de sobra para quererla.

No todos los famosos actúan por impulsos como ella que, de vez en cuando, nos sorprende con sorpresas inesperadas que demuestran que tiene un lado solidario que ya podría contagiarse entre los de su estatus. Y no hablamos de la boda de Max Singer y Kenia Smith a la que asistió para dar una sorpresa a su seguidora.

Stephanie es la fan a la que cambió la vida hace dos años. “He estado planteándome si debía o no compartir esta historia durante un tiempo. Finalmente esta noche he decidido contaros lo que Taylor hizo por mí”, empezaba diciendo en el mensaje que publicó en la app The Swift Life en la que los fans de la cantante pueden comunicarse entre ellos.

No estaba pasando por un buen momento. Stephanie estaba embarazada y durante 8 de los 9 meses de esa gestación no tuvo hogar en el que vivir. Su primer apartamento fue clausurado por razones de salud y seguridad y tanto ella como su pareja lo perdieron todo. También su chico se quedó sin trabajo.

Pero aun así Stephanie no recurrió a Taylor, lo hizo su madre. “Mi madre se lo contó a Taylor y le pidió que, por favor, me hiciera sentir especial en el concierto de Manchester al que asistí. Tras el espectáculo, Taylor nos invitó a su camerino y me dijo: ‘Stephanie, formas parte de mi vida desde hace mucho tiempo y nunca me has pedido nada. Podías haberme pedido ayuda y yo te la habría dado. Pero no lo has hecho… Tu madre me ha contado todo’”, relata.

Y ahí no acaba la historia, porque aunque todavía no sabemos cómo una sin techo tuvo dinero para comprar una entrada para el concierto, el hecho es que estuvo allí y a partir de ese momento cambió su vida.