The Disaster Artist, El gran showman y Dando la nota 3, los grandes estrenos de la semana

Esta semana podremos ver a Hugh Jackman - al que conocimos en persona- en "el mayor espectáculo del mundo".

Ademas, llega a nuestros cines la tercera parte de la saga Dando la nota, un film biográfico sobre el artista Giacometti y un drama sobre una huida durante la Segunda Guerra Mundial, entre otras.

Y como siempre, llega nuestra recomendación de la semana: la última y disparatada película dirigida por el actor James Franco, The Disaster Artist de la que ya publicamos nuestra crítica.



El gran showman:

El director novel Michael Gracey junto con los intérpretes Hugh Jackman (El truco final), Michelle Williams (Manchester frente al mar), Zac Efron (Baywatch: Los vigilantes de la playa) y Zendaya (Spider-Man: Homecoming) nos introducen en este biopic.

La película está ambientada en el siglo XIX, y cuenta la historia del circo que prometía "el mayor espectáculo en la tierra". (AQUÍ puedes leer los secretos del trailer de la película)

Dando la nota 3:

Anna Kendrick (El contable), Hailee Steinfeld (Al filo de los diecisiete) y Rebel Wilson (Agente contrainteligente) son las protagonistas de esta tercera entrega de Dando la nota. Ellas mismas nos contaron las claves de sus personajes.

Esta vez dirigida por Trish Sie (Step Up: All In, Anna Dressed in Blood) que propone también una comedia musical en la que podremos ver al grupo Las Bellas de tour por el extranjero.

El arte de la amistad:

Desde Reino Unido llega este drama biográfico ambientado en los años 60 escrito y dirigido por Stanley Tucci (Los impostores, El secreto de Joe Gould).

El film protagonizado por Geoffrey Rush (La mejor oferta) y Armie Hammer (La red social) es un biopic sobre el pintor suizo Giacometti y sus famosos retratos.

Una bolsa de canicas:

Desde Francia nos presenta el director Christian Duguay (Jappeloup. De padre a hijo, Anna Karenina) este drama sobre el holocausto en el que unos hermanos judíos tratarán de salvar su vida huyendo a través de la Francia ocupada.

El film lo protagonizan los noveles Dorian Le Clech y Batyste Fleurial.

Olvídate de Nick:

En Alemania, Ingrid Bolsø Berdal (Westworld) y Katja Riemann (Ha vuelto) protagonizan esta comedia sobre dos mujeres que no podrían ser más distintas y que comparten ex marido. Ahora tendrán que aprender a convivir en un lujoso piso.

Película dirigida por Margarethe von Trotta (El mundo abandonado, Hannah Arendt).

Recuerdos desde Fukushima:

También desde Alemania, esta película escrita y dirigida por Doris Dörrie (La peluquera, Glück) en la que pueden verse las interpretaciones de Rosalie Thomass (Eine unerhörte Frau) y Kaori Momoi (Ghost in the Shell).

La película nos muestra el viaje de una mujer a Fukushima, donde tratará de ayudar a los supervivientes del desastre nuclear.

Nuestra recomendación:

The Disaster Artist:

Dirigida y protagonizada por James Franco (Good Time Max, Simiosis), esta alocada versión de los hechos acontecidos durante la produccion de una de las peores películas de la historia nos adentrará en los pormenores de la industria dle cine.

Completan el reparto Dave Franco (Ahora me ves 2) y Alison Brie (GLOW).