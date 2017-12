C Tangana y Becky G tienen preparada una colaboración sorpresa (y es la bomba). 

Esta pasada madrugada han saltado las alarmas informativas en lo que a música urbana se refiere: dos de las estrellas que han explotado este 2017 podrían haber grabado ya un tema sorpresa que nadie esperaba. El cantante madrileño C Tangana, artista revelación del año, y la californiana Becky G, autora de uno de los temas más virales de los últimos meses a nivel internacional, lanzarán en los próximos días una canción conjunta titulada Madrieley. Y tiene una gran historia detrás.

Y es que LOS40 Music Awards siguen dando que hablar casi dos meses después. No solo fue un éxito de crítica y público dentro y fuera de nuestras fronteras, con repercusión allende los mares, sino que todavía siguen coleando historias nacidas en la trastienda de nuestros premios, y ésta es una de ellas.

Como en cada edición, y especialmente en esta última, se preparan por parte de dirección de la gala y de la radio musical líder propuestas para duetos inéditos sobre el escenario, y las discográficas y representantes valoran si se puede hacer realidad o no, ya que por agendas y viajes no siempre se puede llevar a cabo. Una de las que este año sí salió fue la del dueto explosivo de Leiva y Vanesa Martín sobre el escenario del Wizink.

Pero había más. Otra propuesta que no pudo hacerse realidad y que podemos desvelar ahora fue la de C Tangana y Becky G cantando por sorpresa juntos Mayores y Mala Mujer en un medley interpretado a dos voces y con una base común de por medio. La dirección artística ya tenía el remix preparado (y aprobado) y hasta el último momento se estuvo intentando que se hiciese realidad, pero al final no pudo ser.

No obstante, Sony Music, casa discográfica de los dos artistazos, se planteó hacerla realidad por la buena química entre ambos y parece que, finalmente, moviendo hilos internos y con un alto secreto en sus viajes y encuentros, lo ha conseguido: C Tangana aterrrizó hace unas semanas en Los Ángeles para conocer en persona a Becky G y grabar con ella una nueva canción que llevará por título Madrieley, un tema que según fuentes cercanas al artista madrileño hará regresar su sonido a las bases trap pero con un toque muy personal, ya que ha sido producido por él mismo y en el estudio de su propia casa.

Se rumorea, aunque no está confirmado, que también habrá pronto vídeo musical del tema y que la 'parte americana' ya fue grabada en las calles del downtown de la urbe californiana. Se espera entonces que a principios de este próximo 2018 Becky G vuelva a Madrid para poder grabar el resto del esperado clip en las calles de la capital.

Mientras se confirman fechas de estreno del single y el posible viaje de Becky G a España, nos conformamos con el último temazo, y también supercolaboración, de C Tangana con Dellafuente, Guerrera, y que puedes oír durante todo el día en tu radio favorita, LOS40. Aquí te dejamos con el vídeo musical de la canción de moda.

C Tangana y Dellafuente, 'Guerrera' en Youtube

Seguiremos informando.