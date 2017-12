Del Aserejé a Danza Kuduro: 10 canciones que sabes bailar

La verdad es que nos gusta bailar sin ataduras, moviendo improvisadamente nuestro cuerpo al ritmo de la música y sin que nadie nos diga que tiene qué movimiento tenemos que hacer. Pero algunas canciones hacen que dejemos de lado nuestra parte anárquica y sigamos al rebaño.

Porque hay melodías que ejercen una fuerza superior en nosotros y si tenemos que follow the leader, dar media vuelta o poner una mano en la cabeza para hacer un movimiento sexi, lo hacemos. Somos humanos y por más que luchemos con nuestros instintos, bailar la coreo que dice una canción es lo más natural del mundo.

Desde Los del Río hasta Las Ketchup, pasando por Don Omar, han sido muchos los artistas que han conseguido hacernos bailar como ellos quieren. En LOS40 recopilamos 10 canciones con los que no tienes que pensar en la coreografía. Si bailas todas de golpe te convalidan una clase de CrossFit.

Follow The Leader

"Manos arriba y abajo", "Todo el mundo una mano arriba", "Izquierda, derecha", no, no se tratan de las indicaciones de tu monitor de zumba. Se trata de la letra del éxito Follow The Leader. Pocos consiguen llegar bailando al final de la canción.

Danza Kuduro - Don Omar

Cuenta la leyenda que había una chica que se tomaba tan al pie de la letra la canción que daba solo media vuelta en lugar de una vuelta entera, quedándose siempre de espaldas a sus amigos.

Levantando las manos - El Simbolo

El objetivo de esta canción es hacer un movimiento sexi. Hasta ahí llegamos, pero con lo que no contaban los integrantes de este grupo es que hay personas que moviendo la cintura y levantando las manos no es nada sexi.

Bomba - King Africa

Otro que buscaba el movimiento sexi esta King Africa. Pero él pensaba que con una mano en la cabeza y otra en la cintura ya estábamos perfectos. Eso sí, más de uno se quedaba en el suelo con el "suavecito para bajo". Todos tenemos que conocer nuestras limitaciones.

Gangnam Style - PSY

Más complicado era hacer bien el movimiento del Gangnam Style. Aún así, tras horas y horas escuchando la canción, muchos nos aprendimos su coreografía. Todo fuese por no ser el único de la fiesta que no sabía bailar.

Ai Se Eu Te Pego - Michel Teló

Cristiano Ronaldo bailó al ritmo de Ai Se Eu Te Pego y, claro, en cuestión de horas el tema de Michel Teló se convirtió en un éxito. Todo el mundo se sabía el baile del estribillo.

María - Ricky Martin

Daba igual que Ricky Martin solo se lo estuviese pidiendo a María: todos dábamos el "pasito pa lante".

Echa Pa Allá - Pitbull

Si hay que subir una mano pa' arriba, luego bajarla, después moverla pa' un lado y luego pa' el otro con el objetivo de echar todo lo malo pa' allá, pues se hace. ¿O no?

Macarena - Los Del Río

¿Hay alguien en el mundo que no sepa bailar la Macarena?

Aserejé - Las Ketchup

Lo mismo podemos decir de Aserejé. Y sin indicaciones.