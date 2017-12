Mariah Carey regresa a Times Square por Año Nuevo

Finalmente, no dejó la música y volverá al tradicional concierto de Año Nuevo en Times Square. Mariah Carey les juró odio eterno a los organizadores del directo, pero parece que ha recapacitado y les ha dado un voto de confianza.

El fracaso a comienzos de 2017 fue muy sonado, la artista tuvo varios fallos en el directo y decidió retirarse tras la segunda canción.

Pensó en no volver más

Tras los fallos técnicos, que hicieron que su directo fracasase, la americana abandonó el espectáculo y no tuvo pelos en la lengua a la hora de criticar a los que organizaban este evento.

Una cita a la que Carey lleva años acudiendo y hubiese sido una tremenda pérdida que la intérprete de All I Want For Christmas Is You no volviese nunca más.

Sin embargo, la diva del pop ha anunciado que, como es tradicional, sí que estará en el concierto de Times Square.

Todos podemos estar de acuerdo en que el año pasado no fue exactamente como lo planeamos y estamos encantados de avanzar juntos para brindarle a Estados Unidos una increíble noche de música y celebración

Gran noticia para todos sus seguidores.

Camila Cabello y Nick Jonas también estarán

No será la única gran cantante con la que cuente este directo al que cada año acuden miles de americanos, también estarán presentes Camila Cabello y Nick Jonas.

El ex de los Jonas Brothers es un reclamo publicitario más que artístico, dado que desde que abandonó el grupo de sus hermanos no ha tenido una extensa carrera musical.

Sin embargo, Camila Cabello está en plena expansión y sus temas son grandes éxitos.

Todo apunta a que 2018 comenzará en Nueva York con un gran evento musical. Esperemos que este año se tomen más en serio la tecnología y podamos contar el éxito del directo de Mariah Carey.