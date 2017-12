Tenemos razones para creer que Zayn Malik y Nicki Minaj tienen una colaboración juntos

Taylor Swift, Sia, M.I.A… parece que a Zayn Malik le gusta rodearse de las mejores voces femeninas de la industria de la música a la hora de hacer colaboraciones. Chico listo.

Todo apunta a que su próxima colaboración será con una de las artistas más solicitadas del momento. Nada más y nada menos que la rapera de moda: Nicki Minaj.

¿Y cómo se han disparado estos rumores? No ha surgido de ningún movimiento fan ni nada por el estilo. Ha sido el compositor musical Robin Weisse quien, con una simple foto en Instagram, nos ha hecho pensar que esta esperada colaboración es ya una realidad.

“En el estudio durante las próximas cuatro horas”, escribió Weisse junto a la foto. ¿Y a quién etiquetó? A Zayn Malik y a Nicki Minaj. ¿No creéis que es prueba suficiente para empezar a hacernos ilusiones?

Los rumores de una posible canción entre Minaj y Malik no son nuevos. Llevan circulando desde marzo, cuando un pequeño grupo de fans pudieron escuchar un adelanto de los nuevos temas de Zayn en Londres. Es más, uno de los afortunados fue corriendo a Twitter a contar que Nicki se encontraba involucrada en uno de los nuevos temas del ex One Direction.

Aunque todo apunta a que se trata de una colaboración real, habrá que esperar para confirmarlo. Cruzamos los dedos.