Charlie Puth le ‘quita’ el glamour a sus colaboraciones

Pocas estrellas de la música que acaban de comenzar su carrera musical en los últimos años pueden presumir de tener un currículum de colaboraciones como el que tiene Charlie Puth.

Selena Gomez, Meghan Trainor, Wiz Khalifa, Liam Payne, Maroon 5 o G-Eazy figuran entre los solistas y grupos que en los últimos años han colaborado con el músico para su único álbum de estudio o para sus propios trabajos.

Sin embargo lo que en un principio podría ser un reclamo de glamour para cualquier intérprete, Charlie Puth lo ha asumido con tal naturalidad que incluso su anecdotario referido a los duetos le resta cierto glamour.

Veamos un ejemplo.

Durante una amplia entrevista con Billboard, Charlie Puth confesó a los periodistas del medio estadounidense que su colaboración con Selena Gomez para We don't talk anymore fue de todo menos glamourosa.

"Taylor nos presentó en un afterparty tiempo atrás y le comenté que debíamos hacer algo juntos. Se lo decía a todos los artistas que conocía porque no podía creer que toda esa gente quisiera trabajar conmigo. No creía que fuera a suceder pero cuatro meses después le envié a Selena la demo de We don't talk anymore y dijo que le encantaba. Llegó hasta la casa donde vivía en Hollywood Hills a las 2 de la madrugada y grabamos la canción en un estudio que improvisamos en un armario" explica el solista.

Pero no es el único caso que relata. Tiene una anécdota casi para cada una de sus colaboraciones con Maroon 5, G-Eazy... Aunque la de Liam Payne es una que realmente nos encanta.

"Canté Bedroom floor para Liam cuando estaba en el estudio. Lo divertido es que no había aire acondicionado en el estudio y allí debía hacer más de 30ºC. Él bebía leche caliente y fumaba un cigarrillo tras otro... pero cantó la canción perfectamente. No entendía cómo era posible auque a el le funcionaba perfectamente" confiesa Charlie Puth.