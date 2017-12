Reto: ¿Sabes lo que significa la palabra del año?

La Fundación del Español Urgente acaba de elegir la palabra del año 2017... y puede que no la hayas oído nunca. O que, si lo has escuchado, no sepas lo que significa.

El término ganador es "aporofobia", que hace referencia al miedo, rechazo o aversión a los pobres.

En otras ocasiones, las palabras elegidas habían sido escrache, selfie y populismo. La Fundación asegura que ahora ha optado por aporofobia porque es "un término relativamente novedoso que alude, sin embargo, a una realidad social arraigada y muy antigua".

La Fundéu explica que la palabra ha sido acuñada por la filósofa española Adela Cortina en varios artículos de prensa en los que llama la atención sobre el hecho de que solemos llamar xenofobia o racismo al rechazo a inmigrantes o refugiados, cuando en realidad esa aversión no se produce por su condición de extranjeros, sino porque son pobres.

Este término se acaba de incorporar al Diccionario de la lengua española y el pasado mes de septiembre el Senado español aprobó una moción en la que pide la inclusión de la aporofobia como circunstancia agravante en el Código Penal.

"No es una palabra creada este año, ni tan siquiera conocida por el gran público, pero es una voz que recomendamos hace tiempo en Fundéu BBVA y que ahora la Academia ha decidido incorporar a su diccionario", señala el director general de la Fundación, Joaquín Muller.

"Aporofobia pone nombre a una realidad, a un sentimiento que, a diferencia de otros, como la xenofobia o la homofobia, y aun estando muy presente en nuestra sociedad, nadie había bautizado", añade.