“Claro que sí, guapi” y otras expresiones que ya han pasado de moda

Hay frases que nos dan muy fuerte, se ponen de moda y las repetimos una y otra vez. Pero, por suerte, esas expresiones tienen los días contados y, aunque parezca que nunca van a desaparecer de nuestro día a día, llega un momento en el que se van para siempre.

Porque sí, aunque hace menos de un año todos contestábamos “claro que sí, guapi” a cualquier cosa, la famosa frase ha pasado a mejor vida. Ha corrido la misma suerte que expresiones como “¿Qué pasa, neng?” o “¿Me entiendes?”, de las que pensábamos que nunca podríamos desprendernos. ¡Qué bonito el olvido para estos casos!

En LOS40 recopilamos cinco frases que hasta hace nada decíamos en bucle. Ya sea por culpa de un viral, de un anuncio o de un youtuber. Que sí, que nos partimos de risa las cien primeras veces que las dijimos, pero se gastó el amor –la gracia en este caso- de tanto usarlas.

“Claro que sí, guapi”

Quién le iba a decir a Coral González, la protagonista del anuncio de Chicfy, que se convertiría en todo un fenómeno gracias a una sola frase. “Claro que sí, guapi” nos invadió en 2016 y principios de 2017. No había rincón en España donde no se escuchase. No podías escapar. Hasta el camarero del bar del pueblo más recóndito del país te contestaba con la expresión cuando le pedías una cerveza.

“Tiki, tiki”

Hace un par de años, Ylenia –la rubia de Gandía Shore- se convertía en todo un fenómeno gracias a su espontaneidad y su forma de expresarse. Una de sus frases, “tiki, tiki”, se convirtió en la nueva expresión de moda entre los jóvenes. Aunque nadie supo del todo que significaba, hemos de reconocer que quedaba genial cuando acabábamos de dar una buena noticia, desafiar a alguien, proponer un plan…vamos, que pegaba más que una camiseta blanca. También puso de moda "hasta nunqui". Pero ese tenía menos usos.

"¿Qué la pasa?"

Qué fuerte nos ha dado este año con “¿Qué la pasa?”. No tenemos nada en contra de esta frase siempre y cuando la persona que la esté diciendo sea consciente de que es un laísmo de primer nivel. Gracias a sus vídeos, Oto Vans, ha puesto de moda esta expresión. Pero todo hay que decirlo, solo tiene gracia cuando lo dice él.

"Ola, ¿k ase?"

El meme de una llama hizo que todo el mundo volviese a escribir como en tiempos de SMS –cuando te cobraban por letra-. Vale, era gracioso, pero no para que cinco años después todavía haya gente que siga utilizando la expresión. Superadlo.