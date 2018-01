Las series y películas que desaparecerán de Netflix en enero de 2018

Con la llegada de 2018 no todo son buenas noticias y es que, aunque sabemos que llegan muchas series nuevas a nuestra TV, también desaparecen algunas del catálogo de Netflix.

La plataforma, que está siempre en constante renovación, verá cómo los derechos de explotación de algunos de sus títulos caducan y dejarán de estar disponibles para sus usuarios en Estados Unidos.

¿Y en España?

La realidad es que en nuestro país Netflix no facilita esos datos a los medios así que será cuestión de ir probando si ese contenido aún permanece o no. Nosotros lo hemos hecho y algunas ya han desaparecido y otras siguen.

Se trata de un problema que no existe con sus producciones propias, como es el caso de 'Las chicas del cable' - que recientemente han estrenado su segunda temporada- 'Orange is the new black' o 'Stranger Things'. Estas son ficciones de su propiedad por lo que siempre estarán disponibles.

Por lo que a continuación detallamos la lista de series y películas que desaparecerán de la plataforma americana durante el mes de enero de 2018 en USA, tal y como The Hollywood Reporter ha publicado (pero, repetimos, a los medios españoles no nos dan esa información):

Desaparecen el 1 de enero

Chicago

Daddy Day Care

Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood

Dressed to Kill

E.T. the Extra-Terrestrial

Forrest Gump

Four Brothers

Free Willy

Grease

Gremlins

I Am Sam

Law & Order: Special Victims Unit: The Fifteenth Year

Law & Order: Special Victims Unit: The Fourteenth Year

Law & Order: Special Victims Unit: The Seventeenth Year

Law & Order: Special Victims Unit: The Sixteenth Year

License to Drive

Made of Honor

Mean Girls

Miss Congeniality

Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous

Mona Lisa Smile

Pokémon the Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction

Pokémon the Movie: Hoopa and the Clash of Ages

Pokémon: Indigo League: Season 1

Pokémon: XY: Seasons 1-2

Police Academy

Pulp Fiction

Requiem for a Dream

Saw

Saw II

Saw III

Saw IV

Saw V

Saw VI

Saw: The Final Chapter

Someone Like You

The Addams Family

The Boy in the Striped Pajamas

The Day the Earth Stood Still

The Desert Fox: The Story of Rommel

The Inn of the Sixth Happiness

The Man with One Red Shoe

The Manhattan Project

The Mighty Ducks

The Parent Trap

The Secret Garden

The Switch

Three Coins in the Fountain

White Chicks

Young Mr. Lincoln

Desaparece el 3 de enero

VHS

Desaparece el 4 de enero

Lost: Seasons 1-6

Desaparece el 5 de enero

Fantasia

Fantasia 2000

The Host

Desaparece el 15 de enero

Sirens: Seasons 1-2

Desaparece el 30 de enero

Futurama: Seasons 7-10