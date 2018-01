La razón por la que Pedroche no fue lo más comentado de las Campanadas 2017

Alguien le ha robado el protagonismo a Cristina Pedroche en las Campanadas y no ha sido su vestuario de 2017, sino que ha sido su look de 2015.

Si uno de los alicientes de comerse las uvas con Antena 3 es ver las sorprendentes transparencias de la presentadora, este año los espectadores vivieron un déjà vu que ensombreció su apuesta.

Y es que, el mono blanco que escogió era muy, muy parecido al vestido que lució hace dos años, por lo que los españoles se quedaron impávidos ante la imagen. De hecho, nosotros casi lo adivinamos:

El pasado le roba el protagonismo a Pedroche

Sin asombro, sin desconcierto y más acostumbrados que nunca, Pedroche no se convirtió en primer trending topic de la noche (aunque sí estuvo en el top 10) y, por primera vez, su pasado le robó el protagonismo.

Así lo transmitieron los espectadores en las redes que, también lo asimilaron al look de Boney M. hace 40 años y a las predicciones de 'Los Simpson':

Lo de la Pedroche no es más que una copia cutre de Boney M pic.twitter.com/DYfm0BXvma — Against Die Grain (@Againstdiegrain) 31 de diciembre de 2017

El vestido de la Pedroche rememorando a los clásicos pic.twitter.com/vwUuXB4WEK — Capitán Cansino (@CapitanCansino) 31 de diciembre de 2017

El sastre de Cristina Pedroche ha hecho este año un traje de aprovechamiento. pic.twitter.com/3tDJtVd8MW — Fran (@FranTrabada) 31 de diciembre de 2017

RT si piensas que el vestido de la Pedroche es el mismo que ya se puso en 2016 retocado, al final iba a llevar razón Rajoy.



Feliz 2016. pic.twitter.com/gnr0Qmwf4R — JotaEle® (@JL69) 31 de diciembre de 2017

El deseo de Pedroche para 2018: "Tolerancia cero contra la violencia de género"

La presentadora, que se convierte cada 1 de enero en el foco de las críticas por sus modelitos, aprovechó la velada para lanzar un mensaje contra el machismo:

"Me gustaría que fuera el año de la tolerancia cero contra la violencia de género. El año del fin de las violaciones y del acoso verbal o sexual. Que el año 2018 por fin quede claro que 'no' es NO y que nos queremos vivas. Y también de corazón lo pido que en 2018 se acabe el juicio sobre nuestro cuerpo, no solo duelen los golpes. Valemos muchísimo y nos merecemos todo el respeto".