El curioso truco sueco para no engordar este 2018

¿Te has pasado con los embutidos? ¿Se te ha ido la mano con el fuet? ¿Las gulas? Venga, tranquilo que no pasa nada. Vamos a ayudarte a que, a partir de ahora te ahorres esos 4 o 5 kilitos que engordas de vez en cuando.

Los suecos han demostrado una vez más por qué son los mejores en todo... Ellos tienen una filosofía de vida que se llama Lagom

Una manera de pensar que, por ejemplo, les lleva a poder comer todo lo que quieran sin engordar. Y dirás, ¿cómo? Pues porque saben controlarse. Un sueco nunca se daría un atracón de turrón porque ellos saben pararse los pies. Son muy comedidos, moderados, sostenibles. Ellos sí entienden que en el punto medio está la virtud.

Eso quiere decir que si van a un bufet libre no acabarán vomitando y que luego no les hace falta volverse locos con dietas porque no se pasan. Ellos no van a rechazar ir a merendar contigo, pero no van a comerse 5 tortitas porque saben que con dos es suficiente. Y así, con todo en la vida.

Aplica eso para todo en tu vida y verás lo bien que te va. Como a ellos vamos.