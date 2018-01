La primera vez de... SIA

¡Última semana oficial de la temporada de Navidad! Nos toca ir haciendo balance de estas fiestas. Eso sí, lo del regalo de Papá Noel que no te haya gustado, lo gestiona otro departamento.

Las navidades 2017-2018 serán inolvidables por muchas razones. Pero podríamos quedarnos con dos: Ramonchu volvió a TVE para dar las campanadas; y Sia desbancó a Mariah Carey como reina indiscutible de estas fechas.

¡Y no es que no nos guste su All I Want For Christmas Is You!

Pero en la variedad está la gracia, y ha sido genial poder escuchar las propuestas musicales navideñas que SIA lanzó en Everyday Is Christmas, un disco cargado de éxitos como Santa’s Coming For Us.

Precisamente, por ese estilo tan personal y único que aporta a la música actual, y por esa voz increíble con la que no deja de sobrecogernos, Sia se merece que arranquemos 2018 repasando su trayectoria.

Comenzó su carrera como artista en los 90. Lanzó su primer álbum en solitario en 1997, año en el que también apareció en una de las series australianas de más éxito: Home and Away.

Tiempo después, Sia perdió a su novio Dan, que murió tras ser atropellado en Londres. Este suceso marcó su vida y, quizás, también su forma de cantar, tan desgarrada e íntima.

En 2004 publicó su tercer disco. Éste incluía temas como Breathe Me, el cual relanzó su carrera.

En los años siguientes llegó la fama y con ella adicciones a las drogas y el alcohol. Entonces, Sia decidió retirarse durante un tiempo y dedicarse a componer para grandes artistas como Madonna, Celine Dion, Rihanna o David Guetta.

Sia volvió a los escenarios, pero lo hizo con heridas que todavía estaban abiertas. Y por eso tomó una decisión: refugiarse tras una voz, que no necesita un rostro para emocionarnos.

Así fue #LaPrimeraVezDe unas de las grandes voces de la música. #LaPrimeraVezDe Sia.