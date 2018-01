Cristina Pedroche explica lo que le faltó decir en su discurso de las Campanadas

Cristina Pedroche estuvo comentando en 'Zapeando' su participación en las Campanadas de 2017.

La presentadora, que ya lleva tres años seguidos comiendo las uvas en Atresmedia, quiso recalcar que el momento que "más le gustó" de esta Nochevieja (en la que arrasó en audiencia) fue cuando pronunció su alegato feminista:

"Me gustaría que fuera el año de la tolerancia cero contra la violencia de género. El año del fin de las violaciones y del acoso verbal o sexual. Que el año 2018 por fin quede claro que 'no' es NO y que nos queremos vivas. Y también de corazón lo pido que en 2018 se acabe el juicio sobre nuestro cuerpo, no solo duelen los golpes. Valemos muchísimo y nos merecemos todo el respeto".

"Da igual con qué ropa se diga un alegato feminista"

Tras escucharlo, Pedroche aseguraba a sus compañeros de laSexta que "con el vestido llevo trabajando todo un año pero por este mensaje llevo toda la vida".

Y quiso añadir unas palabras que le faltaron aquel día: "Da igual con qué ropa diga yo, o cualquier otra mujer, ese alegato feminista se nos tiene que hacer el mismo caso y el mismo repeto".

Un mensaje que lanzaba tras haber sido criticada por lanzar un mensaje contra el machismo mientras iba "medio desnuda". Algo que era parte de su "libertad" como ella misma volvió a repetir.