Si tienes un ordenador ‘Intel’ deberías saber esto

Parece que 2018 no comienza con buenas noticias para el mundo de la tecnología, una investigación de The Register (una web de ciberseguridad) ha demostrado que existe un fallo de seguridad que permite acceder a la memoria de los ordenadores que usan Intel y obtener así información comprometida.

Un error en los chips que afectaría a Windows, Mac y Linux, no se salva ningún gran fabricante de ordenadores.

Sin embargo, no debe cundir el pánico. Este problema lleva existiendo desde hace diez años, lo que implica que si aún no te ha pasado nada con tus datos seguramente no te vaya a pasar. Además, existe una solución.

El problema tiene solución