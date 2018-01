Así sería Star Wars The Last Jedi visto en 16 bits

Puede que te haya encantado la nueva Star Wars VIII The Last Jedi o que pienses que ha sido una catástrofe pero de lo que estoy seguro es que esta adaptación de la película en 16 bits te va a sacar una sonrisa.

El animador John Stratman ha convertido una de las escenas más comentadas de esta nueva entrega en un remake visto desde una Super Nintendo o una Mega Drive con el aroma a pixel que tanto nos gusta.

Obviamente hay spoilers así que si no has visto la peli, no te recomendamos darle al play. Si ya has pasado por taquilla, ¡mira!

Viendo toda la polvareda que se está levantando con la nueva trilogía de Star Wars (y lo que está por llegar) son muchos los seguidores que están deseando un videojuego fiel a la película aunque no sea para la actual generación de consolas.

Hay que recordar que hace un par de años, el propio John Boyega reclamó a Electronic Arts un modo historia para Battlefront.

Mientras Kylo Ren parece estar muy entretenido entre sus desafíos y sus mods.