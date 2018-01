Los dos secretos mejor guardados de Nicky Jam

Nicky Jam ha estado 'ocultándonos' en estos primeros días de 2018 dos secretos que van a hacer las delicias de sus seguidores.

Pero hace un par de días no ha podido resistirse más y a través de sus redes sociales por fin ha desvelado el misterio en torno a su nuevo proyecto musical.

Porque Nicky Jam tiene una nueva colaboración en marcha que pocos esperaban aunque su relación con J Balvin es muy buena desde hace mucho tiempo.

Reportándome Una publicación compartida de NICKY JAM (@nickyjampr) el Ene 3, 2018 at 6:46 PST

Los dos reggaetoneros tienen preparado una colaboración que va a ser "increíble y se que les va a gustar. Es un éxito garantizado". Y lo podremos escuchar en su gira por España.

Junto a los buenos deseos de 2018, Nicky Jam también quiso confesar un secreto que tiene que ver con su aspecto físico: "Si me ven más gordito es porque me mandaron engordar 30 libras. Yo no me quejé porque me encanta comer, ¿y a quién no?".

El solista protagoniza la serie El Ganador que se emite en Telemundo y que está basada en la propia biografía de Nicky Jam que se interpreta a sí mismo.