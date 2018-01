Nuevas canciones para enero de 2018

En la primera semana de enero de 2018, sus majestades los Reyes Magos nos han dejado un reguero de novedades musicales que nos tienen muy pero que muy emocionados.

El regreso de Justin Timberlake, lo último de Rita Ora y Liam Payne, Charlie Puth con Boyz II Men o el remix de Bruno Mars & Cardi B son algunas de las nuevas canciones lanzadas en los primeros días de enero. Temas que van a ser de referencia este 2018 y que debes empezar a tener en tu radar de novedades.

Justin Timberlake - Filthy. Es el primer y espectacular avance de su nuevo disco, Man of the woods, que se edita el 2 de febrero.

Rita Ora y Liam Payne - For you. El tema que pone banda sonora a la nueva entrega de 50 Sombras de Grey, en febrero en cines.

Bruno Mars & Cardi B - Finesse (Remix). La rapera y Mars regresan a los 90 con este remix del tema Finesse. El vídeo, como véis, recupera la estética 'Príncipe de Bel Air'.

Charlie Puth & Boyz II Men - If You Leave Me Now. Nos quedamos en los 90 para presentar este tema de Puth junto a uno de los referentes del R&B de esa década. Les ha quedado bien chula.

Amaia - Shake it Out. Su versión de esta canción de Florence & The Machine está revolucionando las redes. En 24 horas ya superaba el millón de visitas en Youtube.

Kendrick Lamar y SZA - All the stars. El rapero de Compton se alía con la nueva sensación del R&B. El resultado es una canción envolvente e hipnótica que debe formar parte de tu playlist ya.