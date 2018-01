¿Sonará el Mundial de Rusia 2018 a Lady Gaga?

En los últimos días han aparecido varios nombres de destacados artistas internacionales como firmes candidatos a prestar su voz al tema principal del Mundial de Rusia 2018.

En los últimos años la canción ha tenido un claro sabor latino con Shakira y Pitbull y en este mundial se barajan los nombres de Maluma o J Balvin.

Pero a estos nombres hay que sumar ahora el del productor RedOne quien en declaraciones a Daily Star ha asegurado que él también ha presentado su propuesta a FIFA y que espera que Lady Gaga le acompañe.

"Estoy en la carrera para hacer la canción oficial pero no sé cuando se decidirá. No puedo dar ningún nombre porque todo es demasiado complicado. Lady Gaga me prometió que lo haría, de hecho ha grabado la parte vocal de dos canciones y estoy esperando que me de el OK. Para ser honesto creo que me debe un par de canciones" explica el productor.

No sería la primera presencia de RedOne en un Mundial después de remezclar como Bamboo la canción Hip's don't lie de Shakira y Wyclef Jean para el Mundial de Alemania 2006 y componer y producir We are one (Ole ola) junto a Pitbull, Claudia Leitte y Jennifer Lopez para el Mundial de Brasil 2014.

2018 podría ser un gran año para Lady Gaga después de la enfermedad que la ha obligado a tomarse un descanso. Su fecha de regreso está marcada en la ceremonia de entrega de los Premios Grammy el próximo 28 de enero en el Madison Square Garden de Nueva York y después iniciará su espectáculo en el Park Theater de Las Vegas.

Tendremos que esperar aún unos días para saber quién pondrá música al evento futbolístico por excelencia.