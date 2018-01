Esta carta de un hombre de 63 años conmueve en las redes

Un hombre de 63 años llamado Antonio se ha convertido en una tendencia en Twitter gracias a una carta que ha publicado en esa red social la usuaria Nymeria.

"Por lo visto, una vecina de Valencia la ha encontrado en su buzón. Lamentable que esto ocurra...", escribió. En el documento, escrito con unas impecables caligrafía y ortografía, el hombre asegura que necesita "generar ingresos para subsistir".

"Soy lo que se llama un 'manitas o mañoso', estoy en buena forma física y mental", afirma. Y se ofrece para realizar tareas de limpieza, trabajos de electricidad y pintura y para atender a personas mayores.

RT por favor para éste señor, por lo visto una vecina de Valencia la ha encontrado en su buzón, lamentable que ésto ocurra... pic.twitter.com/YMRwX0Lthf — Nymeria ☾ (@Aderyn_Xandra) 4 de enero de 2018

"Soy persona de confianza. Si quiere referencias, puede solictármelas. En cuanto a la parte económica, nos podremos de acuerdo fácilmente", finaliza Antonio en la carta.

El tuit de Nymeria ha recibido más de 13.000 retuits y 5.000 favoritos en cuatro días. "Le he llamado para decirle que me había gustado mucho su letra, sus ganas, no tenía trabajo que ofrecerle pero le podía ingresar dinero, me ha respondido entre muchos gracias que no, que no era extremo, que otra gente lo necesitaba más, se ha negado a coger el dinero estaba muy agradecido y emocionado!!! Notaba su sonrisa tras el teléfono", ha escrito otra usuaria en la red social.

Le he llamado para decirle que me había gustado mucho su letra, sus ganas, no tenía trabajo que ofrecerle pero le podía ingresar dinero, me ha respondido entre muchos gracias que no, que no era extremo, que otra gente lo necesitaba más, se ha negado a coger el dinero estaba muy - https://t.co/70WzIUkKSu — Araceli (@amacheni) 5 de enero de 2018