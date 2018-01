El método 'mágico' para hacer multiplicaciones sin enterarte

Si las matemáticas siempre te han dado quebraderos de cabeza, alégrate. Tenemos muy buenas noticias.

En las últimas semanas se ha hecho viral un 'método japonés' para resolver multiplicaciones simplemente dibujando barras.

El vídeo lo publicó en noviembre la cuenta de Facebook Did you know? y en mes y medio acumula 118 millones de reproducciones.

El método es sencillo. Primero debes dibujar un segmento con tantas líneas como número de decenas completas tenga el primer factor. En otro segmento separado dibujas lo mismo, pero con el número de unidades.

Después repites la acción con el segundo factor, pero dibujando las líneas en diferente dirección. Lo que tienes que hacer después es contar el número de veces que se cortan los segmentos.

Las explicaciones pueden parecer complicadas, pero el vídeo se ve muy claramente. El método puede ser sencillo. Pero no es, ni mucho menos, rápido.