Justin Timberlake - Filthy [2018]

Nuestros compañeros de Anda Ya! estrenaron la nueva canción de Justin Timberlake en su programa y, la verdad es que había mucha expectación por escuchar lo último del cantante. No sólo para ver qué era capaz de hacer tras el éxito de Can't stop the feeling que hizo para la banda sonora de la película Trolls, sino para ver por dónde iba a caminar su próximo disco, el cuarto de su carrera en solitario y primero en cinco años.

Sí, Timberlake se ha hecho esperar y es que combinar sus facetas de actor y músico es lo que tiene, ausencias prolongadas en alguno de los dos sectores.

Pero está de vuelta en la música con Man on the woods, un álbum que podremos conocer íntegro el próximo 2 de febrero y que, como ya ha dicho él mismo, está inspirado en su hijo, esposa y viaje personal.

Aunque mira al pasado y ese pop electrónico que tanto éxitos le dio, en su primer vídeo mira al futuro. Se sitúa en Kuala Lumpur en 2028 y abre una reflexión al futuro. ¿Llegará un momento en el que los cantantes sean sustituidos por robots?

Desde luego, si todos son tan buenos como el del vídeo de Filthy, puede que sí. Lo que no cambia es ese flow que tiene Timberlake para bailar que vuelve a tomar protagonismo una vez más.