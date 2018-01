Games Done Quick de nuevo en marcha

Simplemente queremos avisar de que esta semana podría ser la más entretenida del año; y sólo necesitas un ordenador y conexión a internet para asistir como espectador a una de las reuniones más “frikis” del planeta y una de las más interesantes “para vosotros, jugadores”.

Games Done Quick se ha puesto en marcha. La misión de estos chicos es acabar los juegos tan rápido como humanamente sea posible; a veces completando el juego al 100%, otras simplemente llegando al final en tiempo récord o, incluso, compitiendo contra compañeros en carreras.

Ver vídeo en directo de GamesDoneQuick en www.twitch.tv

La buena causa detrás de toda esa diversión no es otra que recaudar fondos para echar un cable en la investigación por la prevención del cáncer.

El evento arrancó ayer con juegos contemporáneos entre los que se encontraba el nuevo Crash Bandicoot, por ejemplo; y hoy, a partir del mediodía, empezará la carga “retro” del asunto, con grandes clásicos como Contra o Aladdin.

El punto y final, que habitualmente suele ponerlo Super Metroid, esta vez correrá a cargo de The Legend of Zelda Breath of the Wild, que será terminado en algo menos de cuatro horas (si todo va como debe).

En fin, que tenéis toda una semana de entretenimiento gratuito y, si la economía os lo permite, podréis poner vuestro granito de arena por una buena causa. Avisados estáis.



Aquí dejamos el link para consultar el planning del evento.