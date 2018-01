El enfado viral de un Guardia Civil con los atrapados en la nieve

Miles de personas se quedaron atrapadas por la nieve el pasado fin de semana en la AP-6, entre las provincias de Segovia y de Madrid.

El temporal ha desatado una tormenta política en la que todos los actores implicados intentan librarse de responsabilidades y culpar al otro. En ese contexto, una carta sobre el tema atribuida a un agente de la Guardia Civil de Cantabria está arrasando en las redes sociales.

El documento lo ha compartido en Facebook la página Policias.es, especializada en asuntos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y en apenas dos días acumula más de 8.000 compartidos y 11.300 reacciones.

En la carta se explican "cuatro cositas" dado que hay "tantísimo ingeniero versado y preparado" en cómo debe desarrollar la Guardia Civil su trabajo. En primer lugar, se asegura que el temporal llevaba anunciado varios días y que, pese a ello, el 80% de los conductores hizo caso omiso a toda recomendación.

"No llevan cadenas (no solo hay que llevarlas, también hay que saber ponerlas. No tienen ni la más remota idea de cómo actuar en estas situaciones, y menos conducir con nieve, pero nuestra inutilidad, intentaremos camuflarla echando la culpa a otros.", se subraya.

"Como somos tan listos, y o no llevamos las cadenas o no las hemos puesto a tiempo, nos quedamos atascados cortando el paso a otros usuarios e impidiendo que las máquinas quitanieves puedan realizar su trabajo, colapsando aún más las carreteras", prosigue la carta.

El autor del escrito lamenta que los conductores pretendan que haya "una pareja de la Guardia Civil cada 50 metros" y, como no pueden, se metan en las redes sociales para ponerles "a caer de un burro" y a "divagar sobre radares".

"Señores iluminados. Miren su ombligo primero, y cuéntenos en su red social, cómo ha sido su actuación en la carretera con el temporal, y así nos da opción de ponerle a parir también", se afirma antes de lamentar que "en este país todos sabemos de todo".

"Mañana intentaré ir a sus trabajos y explicarles detalladamente cómo tienen que desarrollar su labor, incluso aunque sean cirujanos cardiovasculares", finaliza.