Sí, hemos dado con la cuenta de Instagram secreta de este famoso actor

Ser actor en Hollywood te garantiza al menos un par de millones de seguidores en Instagram. Más si has protagonizado varios blockbusters y has sido uno de los hombres más deseados del momento gracias a encarnar a un vampiro en True Blood.

Pero, a pesar de que muchos busquen los followers y los likes en la cuenta, algunas personas prefieren pasar totalmente desapercibidas. Tanto, que ni si quieran publican fotos de su rostro en su cuenta. Total, ya lo vemos bastante en los medios, ¿no?

Detrás del nombre de usuario Rex Danger se oculta un famoso actor, eso sí, no esperes verle la cara. Se trata de Alexander Skarsgård, actor que ha dado vida a Tarzán o que ha formado parte del elenco de la una de las grandes revelaciones seriefilas de 2017, Big Little Lies.

El sueco, apenas cuenta con 36 mil seguidores –qué más quisiéramos algunos-, una cifra bastante alejada de sus compañeros de Hollywood.

Tampoco es fácil encontrar su cuenta. No utiliza su nombre real, no está verificada y no sube fotos de él, haciendo alguna excepción como esta foto junto a su padre donde nos cuesta mucho reconocerle.

Eso sí, comparte los viajes que hace y muchos de los eventos a los que acude. De hecho no tuvo problema en enseñar a sus seguidores el blanco esmoquin que llevó a la gala del MET.

Tampoco tuvo problema en mostrar su radical cambio de look cuando se rapó solo la coronilla para un papel.

Además, Alexander también le dedicó unas preciosas palabras a través de Instagram a su compañero de True Blood, Nelsan Ellis, cuando falleció este pasado 2017.

Alexander es la prueba de que los famosos también pueden tener cuentas de Instragram “anónimas”, siempre y cuando no utilicen su nombre.