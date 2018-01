Tenemos que hablar del nuevo flequillo de Emma Watson

En una noche en el que las mujeres tomaron, por primera vez pero no última, el mando en los Globos de Oro fueron muchas las actrices que quisieron dejar bien claro su posición frente a los casos de abuso sexual que se suceden prácticamente a diario en Hollywood.

Y quien no podía faltar, pionera dentro de declararse feminista, era Emma Watson. A la actriz hacía tiempo que no la veíamos – desde que estrenara El Círculo junto a Tom Hanks – y sorprendió a todos con un cambio de look que muchos han definido como atrevido.

Emma Watson presentó un premio junto a Robert Pattinson / Getty / La protagonista de The Bling Ring se ha cortado su característico flequillo y lo ha dejado en una longitud que nos recuerda a los club kids, a los últimos noventa y a la época del electroclash anunciando que en esto de los ciclos de la moda ya hace veinte años desde entonces. En un fin de semana, el pasado, en el que los eventos cinematográficos se han multiplicado lo cierto es que el nuevo corte de la actriz ha sido de lo más comentado. Marai Larasi junto a Emma Watson / Getty / Además, la actriz acudió a los Globos de Oro acompañada en la alfombra roja de Marai Larasi, la directora de Imkaan, una asociación británica que lucha por terminar con la violencia contra las mujeres negras en su país. Desde luego eso fue, muy por delante de su flequillo, la acción más revolucionaria de Emma Watson en la noche de los famosos premios.