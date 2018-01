El fenómeno Nintendo Switch llega a los juegos

Un buen termómetro del éxito de una consola, un teléfono o cualquier dispositivo tecnológico es la dificultad que encuentran los consumidores a la hora de conseguirlo en las tiendas. Como le pasó a Nintendo Switch.

Durante muchos meses (por no decir prácticamente todos) desde su lanzamiento, los japoneses han tenido serios problemas para conseguir una Nintendo Switch en cualquier tienda.

El éxito de la plataforma ha sido tal que ha superado todos los récords de consolas precedentes y ahora el problema se ha trasladado del hardware al software, es decir, de las consolas a los juegos en sí.

Porque si hay casi tres millones y medio de japoneses con una Nintendo Switch en su casa, es de esperar que ese mismo número de nipones quieran tener una amplia variedad de juegos para disfrutarla y de ahí viene la falta de abastecimiento de títulos como Fifa 18, Dragon Ball Xenoverse 2, Xenoblade Chronicles 2, The Legend of Zelda Breath of The Wild, Arms y hasta 1-2 Switch.

Todo lo bueno que tiene el éxito de una consola así tiene también un lado negativo y de frustración para los jugadores pero seguro que Nintendo va a tomar cartas en el asunto tras estas fechas navideñas.