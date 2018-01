Will Smith, Alejandro Sanz y otros famosos que no te imaginas que cumplen 50 años

Aunque al resto de mortales nos cueste creerlo, los famosos también cumplen años. Son humanos, como tú y como yo, y muchos de ellos ya cuentan con medio siglo a sus espaldas.

Que sí, que no os estamos revelando nada. Por supuesto que no. Pero nos cuesta creer que Alejandro Sanz cumpla este 2018 cincuenta años. ¡Pero no es el único! Will Smith también.

Lucy Liu, Naomi Watts, Hugh Jackman… Vamos, que en 1968 nacieron muchos actores, actrices y cantantes que, cinco décadas después, brillan con luz propia.

Llevamos viéndolos tantos años a través de las pantallas que nos ha costado ver que ya no son los veinteañeros de antaño, eso sí, la mayoría de ellos continúan luciendo genial. De hecho, más de alguno y alguna, se encuentra mejor ahora.

Pasa la galería y mira quiénes soplan cincuenta velas este año. ¡Seguro que más de uno no te lo imaginabas!