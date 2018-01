La música toma las calles: Episodio 2 Nueva York

La segunda entrega de nuestro serial sobre videoclips rodados en las ciudades de todo el mundo nos lleva desde Londres hasta Nueva York.

Una ciudad que respira música por los cuatro costados desde Central Park hasta la Estatua de la Libertad pasando por Times Square o el puente de Brooklyn.

Artistas de todas las épocas y géneros se han enamorado de la ciudad que nunca duerme hasta el punto de cantar y grabar en ella algunos de sus grandes éxitos...

Frank Sinatra, Alicia Keys, M.I.A., Michael Jackson, Demi Lovato, U2, Ryan Adams, Rihanna... ¿Preparado para embarcar?

Jay Z y Alicia Keys - Empire State of mind

¿Quieres ver Nueva York sin moverte del sofá? Dale al play en el vídeo de Jay Z y Alicia Keys, Empire State of mind, y problema resuelto.

El Empire State building, el estadio de los yankees, el toro de la bolsa, el metro, los taxis, el río Hudson, el memorial del 11 de septiembre, el skyline de la ciudad... pero sobre todo Times Square.

U2 - You are the best thing about me

Banderas estadounidenses y la estatua de la libertad son los grandes protagonistas del último vídeo de los irlandeses U2.

Bono y los suyos se dan un baño de masas en Nueva York ya sea en autobús, en taxi, en coche o en barco por el East River. De Times Square al Top of the Rock pasando por pubs y pizzerías... New York lifestyle

Rihanna y Drake - What's my name

La historia de Drake y Rihanna comenzó en una tienda de comestibles del Lower East Side de Manhattan, en Nueva York, y sigue hasta hoy con continuas colaboraciones y rumores de relación entre ambos.

No es una zona excesivamente turística de Nueva York pero cuenta con la suerte de haber visto a Rihanna menear su cuerpo por las calles. Normal que Drake parezca tan concentrado en el vídeo.

M.I.A. - Paper planes

¿Qué hay más típico de Nueva York que los puestos callejeros (ahora modernamente llamados food-trucks donde comprarte un pretzel, un perrito y un refresco o un klab kalash (perdón, esto pasa sólo en los Simpson)?

La británica M.I.A. rodó uno de sus mayores hits en Bedford-Stuyvesant, en Brooklyn (Nueva York) y precisamente en el mítico puente de Brooklyn es donde empieza el videoclip.

Demi Lovato - Get back

Demi Lovato plantó el escenario para grabar su primer videoclip en John Street Park justo bajo el puente de Manhattan y a escasos metros del puente de Brooklyn. Y de allí no se movió en todo el día.

Un escenario de altura para el que sería su debut musical en solitario porque ella y sus músicos estaban en la azotea de uno de los edificios colindantes al puente a juzgar por las antenas de televisión.

Duck Sauce - Barbra Streisand

¡Wooo wooooo wooooo Babra Streisand! No me digáis que no os acordáis de este hit del año 2010. Pues su vídeo fue rodado en Nueva York y refleja a la perfección la vida nocturna de la ciudad en la que han vivido Diplo, Kanye West, Pharrell Williams, André 3000

Además nos regala preciosas vistas de sus calles y del lago de Central Park donde vosotros también podéis daros un paseo en barca (preferiblemente en verano).

Sting - Englishman in New York

El paseo de Sting por la quinta avenida de Nueva York (entre otras calles) forma ya parte de la historia de de la música y nos recuerda cómo era una Manhattan nevada de los años 80. Y sí, Tiffany & Co ya estaba allí.

Ryan Adams - New York, new York

El vídeo de esta canción fue grabado el 7 de septiembre de 2001 tan sólo cuatro días antes de los atentados que sacudieron Nueva York.

Las cámaras en el Empire Fulton Ferry State Park ya no volverían a ver nunca una estampa como la del clip de Ryan Adams: New York, New York.

Michael Jackson - Bad

El corto de Martin Scorsese que ilustraba este vídeo dura casi 20 minutos aunque también hay versión corta centrada en la estación de metro de Hoyt Schermerhorn en Brooklyn.

Si coges el metro de Nueva York y ves esas columnas y azulejos blancos te van a dar ganas de bailar como al Rey del Pop en Bad. Garantizado.

Alicia Keys - You don't know my name

Alicia Keys se mueve como una reina por las calles de Harlem y nos enseña el encanto de las típicas cafeterías neoyorquinas de toda la vida.

Si vais a alguna podéis probar suerte y pedir el especial y el chocolate caliente...

Spice Girls - 2 become 1

Si el presupuesto no os llega para visitar Nueva York, siempre podéis hacer como Spice Girls en 2 become 1.

Sólo necesitáis una lona verde y un buen programa de edición para que podáis colgar las piernas del puente de Brooklyn o de la misma corona de la Estatua de la Libertad.